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Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 22.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.


18 Ocak Salı günü saat 17:00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde taktik çalışmaları ile başlayan antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.


Sarı-siyahlı ekipte Benjamin Tetteh ve Osman Haddadi ülkelerinin milli takımlarında bulundukları için bu maçta forma giyemeyecekler. Doğu Anadolu ekibinde Tetteh ve Haddadi dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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