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Yeni Malatyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 17.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanı pas çalışmasıyla tamamladı. Süper Lig'de son maçta sahasında Ç.Rizespor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik heyetin Rizespor maçından sonra formsuz bazı isimleri uyardığı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.


Sakatlığı süren Eren Tozlu, Afriyie Acguah ve Issam Chebake katılmadı. Issam ve Acguah'ın Gaziantep maçında oynamalarının zor olduğu öğrenildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep maçı hazırlıklarına devam edecek.

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