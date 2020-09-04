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Yeni Malatyaspor'da gelenler ve gidenler

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, ideal 11’de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, ideal 11'de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.


Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları bu sezon yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.


Bu doğrultuda Malatya temsilcisi, Arjantinli Zuqui, Perulu orta saha Gueva, Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, defans oyuncusu Murat Akça, sol bek Karim Hafez, sağ bek Zeki Yavru, Arjantinli kaleci Herrera ve Kosovalı golcü Topalli'yi renklerine bağladı.


Kampta yeni sezonda düşünülmeyen Rahman Buğra Çağıran, Nuri Fatih Aydın, Kubilay Yılmaz, Murat Akşit ve Sakıb Aytaç gibi isimlerle de yollarını ayıran sarı-siyahlılar, birkaç ismi daha yeni sezon kadrosuna dahil etmeyeceği öğrenildi.


Bu arada Yeni Malatyaspor'un transfer çalışmaları kapsamında stopere 2, orta sahaya 1, forvete ise 2 transfer daha yapacağı belirtildi.

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