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Yeni Malatyaspor'da gözler Denizlispor maçına çevrildi

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen Yeni Malatyaspor’da gözler ligin 24.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'da gözler ligin 24. haftasında oynanacak Denizlispor maçına çevrildi.


Ligde kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren ve 8 haftadır kazanamayan Denizlispor'a konuk olacak Yeni Malatyaspor, kazanarak rahat nefes almanın hesaplarını yapıyor.


Antalyaspor yenilgisinin ardından istifa eden ancak futbolcuların, ‘sorumluluk bizde, kal ‘demesiyle bu kararından vazgeçen Kemal Özdeş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Denizlispor maçı öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Antalyaspor maçında ayağına aldığı darbeyle oyuna devam edemeyen Bifouma ve yine aynı maçta sakatlanan sağ bek Issam Chebake'nin hafta sonu oynanacak zorlu maça yetişmesinin zor gözüktüğü ifade edildi.


Takımıyla çıktığı 4 maçta da puan elde edemeyen Kemal Özdeş'in sakatlıklardan ve formsuz oyunculardan dolayı Denizlispor maçında bazı oyuncuları kızağa çekeceği ifade ediliyor.


Bu arada Yeni Malatyaspor'da son 7 haftalık başarısız tablo takımın yenilen ve atılan gol istatistiğine de olumsuz yansıyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı son 7 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Hücum bölgesinde oldukça kısır bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor'da takımın en skorer oyuncusu 6 gol kaydeden Thievy Bifouma.

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