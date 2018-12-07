Yeni Malatyaspor'da Guilherme veriyor, Aleksic atıyor

Yeni Malatyaspor'un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic gol krallığında, orta saha oyuncusu Guilherme Marguez ise asist krallığında üçüncü sırada bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne Mbaye 16 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Geçen sezondan buyana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Senegalli golcü en yakın rakibine 9 gollük fark attı. Yeni Malatyaspor'un sezon başı transfer ettiği Aleksic ise attığı 6 golle 3. sırada yer alıyor.

Gol krallığında listenin üçüncü sırasını ise 6'şar golle 4 futbolcu paylaşıyor. Yeni Malatyaspor'un Sırp oyuncusu Danijel Aleksic ile birlikte Trabzonspor'dan Hudo Rodallega, MKE Ankaragücü'nden El Kabir ve Antalyaspor'dan Souleymane Doukara üçüncü sırada yer alıyor. Evkur Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile Guilherme Costa Marques 3'er golle listede yer alıyor.

Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'a İsviçre ekibi St. Gallen'den transfer olan Aleksic, şu ana kadar 14 karşılaşmada bin 39 dakika görev aldı. Sırbistanlı oyuncu 14 karşılaşmada rakip ağları 6 kez havalandırırken, 2'de asist yaptı. Ligin 10'uncu haftasında Malatya'da oynanan Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin ağlarına 2 gol bırakan Aleksic, Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor ağlarını 1'er kez havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda bir diğer skora katkı sunan isim ise Brezilyalı Guilherme oldu. Guilherme 6 asistle Süper Lig'de bu kategoride 3. sırada yer alıyor.