Yeni Malatyaspor'da Hasan Özer dönemi

Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Hasan Özer'i getirdi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollarının ayrılmasının ardından yönetim, bir dönem takımda yardımcı antrenörlük yapan Hasan Özer ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Hasan Özer ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hasan Özer ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sarı-siyahlı takım ile 1 yılık anlaşmaya varan Teknik Direktör Hasan Özer, ilk antrenmanına çıkarak futbolcular ile tanıştı.