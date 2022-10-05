İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor'da Hasan Özer dönemi

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Hasan Özer'i getirdi.


Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollarının ayrılmasının ardından yönetim, bir dönem takımda yardımcı antrenörlük yapan Hasan Özer ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Hasan Özer ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hasan Özer ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


Sarı-siyahlı takım ile 1 yılık anlaşmaya varan Teknik Direktör Hasan Özer, ilk antrenmanına çıkarak futbolcular ile tanıştı.

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