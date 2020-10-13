Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Verilen milli arayı iyi değerlendirerek güç depolayan sarı-siyahlı ekip, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmana antrenman eksiği bulunan futbolcular katılırken, diğer futbolcular ise bugünü dinlenme ile geçirdi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verilen milli ara nedeniyle takıma yeni katılan oyuncular başta olmak üzere genç futbolcuların da performanslarını yakından takip ediyor.

17 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da tek hedef 3 puan.