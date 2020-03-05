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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman kanunları

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman rüzgarı esmeye başladı.

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman rüzgarı esmeye başladı.


Göreve hızlı başlayan Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktör Hikmet Karaman, kulüpte adeta seferberlik ilan etti. Kulüpte kendi kurallarına uyulması için toplantılar yapan Karaman'ın yemekten, dinlenme vakitlerine kadar uyulması gerekenler konusunda futbolcular ve personellerin dikkatini çektiği belirtildi.


Hafta sonu Konyaspor ile oynayacakları maç öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, sakat ve kilo fazlası olan futbolcularla da yakından ilgilendi.


Başarının anahtarının disiplinden geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da yoğun tempolu çalışmalar uygulatıyor.


Hikmet Karamanlı Yeni Malatyaspor, ligdeki ilk maçını cumartesi günü Konyaspor ile oynayacak. 8 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

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