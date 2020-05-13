İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da ikinci gruba yapılan testin sonuçları da negatif çıktı

Yeni Malatyaspor’da teknik heyetin de yer aldığı ikinci grubun korona virüs testi de negatif çıktı.

Yeni Malatyaspor'da teknik heyetin de yer aldığı ikinci grubun korona virüs testi de negatif çıktı.


Yeni Malatyaspor'da korona virüs testi yapılan ikinci grupta da pozitif bulguya rastlanılmadığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takım testin ardından Nurettin Soykan Tesisleri'nde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Yurt dışından gelen 3 futbolcusu 14 günlük karantina sürecinde olan Yeni Malatyaspor'da lig başlayana kadar hazırlıkların günde iki antrenman olmak üzere gruplar halinde devam edeceği bildirildi.


Malatya ekibi ligde kalan 8 haftanın ilk maçını sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.