İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor'da kaleci transferi

Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Anadolu ekibi, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni Malatyaspor transferi sosyal medya üzerinden yaptığı “Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Ahmet” paylaşımıyla duyurdu.

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