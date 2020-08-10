Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmaları yarın başlıyor

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kamp çalışmaları yarın Malatya'da başlayacak.

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Yeni Malatyaspor'da futbolcular yarın Malatya'da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak. Sarı-siyahlılar 5 günlük Malatya kampının ardından ikinci etap için 17 Ağustos'ta Bolu'da hazırlıklarına devam edecek.

Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi.

Bu arada sarı-siyahlı yönetimin teknik adam konusunda sona geldiği ifade ediliyor. Yola devam etmeyeceği Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözüme kavuşturan Adil Gevrek yönetiminin Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimler üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Süper Lig ekibinin transferde anlaştığı oyuncuları da bu hafta kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.