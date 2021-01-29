İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez şoku

Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez’in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez'in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.


Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz tarafından yapılan açıklamada Karagümrük maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Karim Hafez'in arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine gerekli tetkiklerin yapıldığı ve yapılan muayene sonucunda arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Ayaz, bu kapsamda Hafez'in bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.