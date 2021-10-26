İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 11.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını iddialı sürdürüyor. Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile 3'te 3 yapma peşinde.


Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren Yeni Malatyaspor, bu maçtan galibiyet alarak yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile 3'te 3 yapma peşinde.


Yeni Teknik Direktörü Marius Sumudica ile 2'de 2 yaparak güzel bir başlangıç yapan Doğu Anadolu ekibi Kasımpaşa maçında sahadan 3 puan ile ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.


Sarı siyahlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.