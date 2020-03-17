İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig’inl 27.

Süper Lig'inl 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Hikmet Karaman yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılarda korona virüs şüphesiyle gittiği İstanbul'da testi negatif çıkan Bifouma dışında eksik bulunmuyor.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Hikmet Karaman, herkese bir an önce toparlanması çağrısında bulundu. İdman, ısınma hareketlerinin ardından yapılan teknik ve taktik çalışmayla son buldu.


Yeni Malatyaspor'da bu maçta kart cezaları sona eren Hadabe ve Donald forma giyebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.