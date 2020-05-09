İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da korona virüse rastlanmadı

Yeni Malatyaspor’da futbolculara, altyapı antrenörlerine ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da futbolculara, altyapı antrenörlerine ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.


Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü topbaşı yapacağını açıklayan Yeni Malatyaspor'da korona virüse rastlanmadığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.