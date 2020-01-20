'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.


İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir'e 4-1 mağlup olarak taraftarını üzen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.


4-0'ın rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak Malatya temsilcisinde Ali Ravcı'nın ligdeki Trabzonspor müsabakasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği tahmin ediliyor.


Yeni Malatyaspor'da kupa maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.