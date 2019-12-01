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Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı.


Ligin son 4 haftasında oynadığı maçları berabere tamamlayan, son 7 maçtır da yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında 3 Aralık Salı sahasında Keçiörengücü takımıyla karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk on birde görev yapan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular ise kondisyon çalışması yaptı.


Antrenmana milli takım kampı için gittiği ülkesinde pasaportunda yaşanan bir sorundan dolayı Türkiye'ye dönemeyen ve formasında bir süre uzak kalan Hadabe de katıldı.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

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