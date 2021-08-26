Yeni Malatyaspor'da Ndong sağlık kontrolünden geçti

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong, resmi imza töreni öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Dijon FCO forması giyen Gabon Milli Takım oyuncusu 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'un kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda takımıyla anlaşmaya varmıştı.

Ndong, resmi imza töreni öncesi sağlık kontrolünden geçti.