Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın ameliyat oldu

Yeni Malatyspor'da sol diz ön çapraz bağ ameliyatı geçiren Nuri Fatih Aydın, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.

Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın, bu gün özel bir hastanede operasyon geçirdi. Genç futbolcu, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nuri Fatih Aydın, başarılı bir operasyon geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından futbolcumuza “sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu” operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Taşer, başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti. Nuri Fatih Aydın'a acil şifalar diliyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.