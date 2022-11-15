Yeni Malatyaspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor

Lig'de bu hafta Pendikspor'u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Hasan Özer, artık maçlardan iyi sonuçlar almaları gerektiğini belirterek, “10 puanımız var. Alt sıralardan biran önce kurtulmak zorundayız” dedi.

Liginin 14. haftasının açılış maçında Pendikspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürüyor. Ligde henüz sahasında galibiyeti bulunmayan sarı siyahlılar bu şansızlığı yenmek için hummalı bir çalışma sürdürürken, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, sahalarında oynayacakları Pendikspor müsabakasından galip gelmek istediklerini söyledi.

Geriye dönüp baktıklarında oynadıkları karşılaşmalarda pozitif anlamda iyi bir yerde olduklarını söyleyen Özer, “Özellikle son 3 deplasmanda Bandırma deplasmanında 2-0'lık bir galibiyet, ardından Altınordu deplasmanında 3-0'lık bir galibiyet ve Bolu maçında da hedefimiz galip gelmekti. Ama biz iyi analiz yaptığımız Boluspor takımı karşısında oyuna başladığımız zaman biraz sıkıntı yaşadık” dedi. Takımın oyun olarak herkesi tatmin ettiğini ancak sonuç olarak mutsuz olduklarını ifade eden Özer, “Sonuç almamız gerekiyor çünkü 10 puanımız var. Alt sıralardan biran önce kurtulmak zorundayız. O yüzden Bolu maçını unutmak zorundayız. Ne kadar iyi oyun olsa da kaybedilen bir maç var. Ama oynayacağımız Pendik maçına iyi hazırlanıp 3 puan olmazsa olmazı bir maç olarak görüyoruz. Evimizde Pendik'e karşı hem iyi oyun sergileyerek hem de sonuç alarak galip gelmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'un bir oyun şablonunun olduğunu da belirten teknik patron, “Bu oyun sistemine bağlı kaldığımız, iyi mücadele ettiğimiz ve pozisyonları değerlendirdiğimiz sürece bu içerde olur dışarıda olur fark etmez ben çok büyük bir baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Biz doğru bildiğimiz yolda yolumuza devam etmeye çalışacağız. İyi futbol oynayacağız iyi mücadele edeceğiz. Rakibe fazla alan bırakmayacağız. Bireysel hataları da en aza indirgememiz gerekiyor. Takımımızın gelişimi açısından önemli konular bunlar hem savunmada hem hücumda. Bunları biraz daha azaltırsak bu baskıları üzerimizden daha çabuk atarız. Ama ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Biz bu maçı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tek dertlerinin bir an önce alt sıralardan kurtulmak olduğunu da belirten özer, ligde ilk yarının bitmesine 5 maç kaldığını söyledi. Tuzlaspor maçından sonra BAY geçirecekleri bir haftanın olduğunu ve burada da çalışmaları daha da yoğunlaştıracaklarını ifade eden özer, “Orada bir hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Devre arasında da Antalya'da bir haftalık bir kamp yapıp ikinci devreye daha iyi bir takımla başlamak istiyoruz. Biz mevcut kadromuzu koruduğumuz sürece sakatlık ve cezalı vermediğimiz sürece sezonu bu şekilde kapatmak istiyoruz ve oyuncu kaybetme lüksümüzün olmadığını söyleyebilirim. 5 maç var bu 5 maçtan da maksimum puanları alarak ilk devreyi rahat bir şekilde geçmemiz için her türlü 6 veya 7 puanı almamız gerekiyor diye düşünüyorum. 17-18 puan yapabilirsek bizim için daha güvenli daha istikrarlı daha güzel bir ikinci yarı daha iyi oynayan bir Malatyaspor bunu da sonuca yansıtan iyi çalışan bir Malatyaspor görebiliriz. Tek hedefimiz ilk önce Pendik maçı” diye konuştu.