İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da rota Türkiye Kupası

Süper Lig’de haftayı oynamadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Etimesgut hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de haftayı oynamadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Etimesgut hazırlıklarını sürdürüyor.


Milli araya Denizlispor galibiyeti ile girerek moral depolayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasını bay olarak geçirecek. Alanya kampının iptal olması ile Malatya Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanan sarı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Kasım Çarşamba günü karşılaşacağı Etimesgut maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Yeni Malatyaspor'da hedef kupada 4. turda Etimesgut Belediyespor'u da geçerek yola devam etmek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.