Yeni Malatyaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1'inci Ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

9 Aralık Cuma günü saat 20:00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, bu maçı kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Ligde dört maçtır galip gelemeyen sarı siyahlı ekip, bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı. Son olarak ligin 11. Haftasında Altınordu'yu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Doğu Anadolu ekibi, bu maçtan sonra galibiyet yüzü görmedi.

Yeni Malatyaspor, Samsunspor maçını kazanarak hem üst sıralara tırmanma hem de taraftarını mutlu etmenin peşinde.