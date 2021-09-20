İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor’da, Süper Lig’in 6.

Yeni Malatyaspor'da, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.


Sarı-siyahlı ekip son haftalarda istenen sonuçlar ile sahadan ayrılamadı. Son iki haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0, evinde ise Karagümrük'e 4-3'lük skorlarla boyun eğen Doğu Anadolu ekibi ligde 5. haftanın tamamlanması ile birlikte 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 11. sırada kendine yer buldu.


Yeni Malatyaspor, salı günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçında sahadan 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli devam etmek istiyor.

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