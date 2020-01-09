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Yeni Malatyaspor'da transfer zirvesi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları kapsamında takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da bir transfer zirvesi gerçekleştirildi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları kapsamında takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da bir transfer zirvesi gerçekleştirildi.


Devre arası kamp çalışmalarını yerinde izlemek için gittiği Antalya'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek bu ikiliyle fikir alışverişinde bulundu.


Teknik heyetin bir stoper ve orta saha oyuncusu alınması talebine olumlu yanıt verdiği belirtilen Adil Gevrek'in bu transferlerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü paylaştığı bildirildi. Görüşmede mevcut kadroyu bozmadan eksik mevkilere takviye yapılarak yola devam edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı belirtildi. Başkan Gevrek'in görüşmede ayrıca Teknik Direktör Sergen Yalçın'a güvenini belirttiği ve bu sezonki hedeflerine ulaşacaklarına inandığını paylaştığı da öğrenildi.


Gevrek'in daha sonra futbolcularla da bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptığı ifade edildi.

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