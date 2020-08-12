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Yeni Malatyaspor'da yeni transferler Bolu kampına katılacak

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, anlaşmaya varılan yeni transferlerin 17 Ağustos’ta başlayacak Bolu kampında takıma dahil olacakları belirtildi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, anlaşmaya varılan yeni transferlerin 17 Ağustos'ta başlayacak Bolu kampında takıma dahil olacakları belirtildi.


Geçen sezon kötü bir performans sergileyerek taraftarını üzen sarı-siyahlı kulüp, bu sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Kadrosunu önemli ölçüde yenilecek olan Malatya temsilcisi bu doğrultuda rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-siyahlılar anlaşmaya vardığı Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva'yı resmi sözleşme için Türkiye'ye davet etti. Son olarak Meksika 1. Liginde forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı bir diğer Güney Amerikalı isim ise Arjantinli kaleci Guido Herrera. Arjantin Süper Ligi takımlarından Atletico Talleres takımında forma giyen Herrera'nın da sözleşme için İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.


İki oyuncunun da Bolu'da yapılacak ikinci etap kampına katılacakları ifade edildi.

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