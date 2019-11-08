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Yeni Malatyaspor'dan Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyareti

Yeni Malatyaspor yönetimi, Malatya’ya yeni atanan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni Malatyaspor yönetimi, Malatya'ya yeni atanan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Çelebi ve Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın yer aldı. Pilten burada yaptığı açıklamada, "Yeni Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Umuyoruz Malatya'da güzel işlere imza atacak ve adını unutulmaz müdürlerimiz arasına yazdıracaktır. Bu anlamda kendisine bir kez daha hoş geldiniz diyor ve başarıyla diliyoruz" dedi.


Dağdeviren de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeni Malatyaspor'a başarılar diledi.

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