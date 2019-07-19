Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı transfer etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçına hazırlanan Yeni Malatyaspor, bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı. Sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile yeniden anlaşmayan Malatya temsilcisi Farnolle'ye alternatif olarak en son Alanyaspor'da forma giyen Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı. 33 yaşında 1,94 boyundaki tecrübeli eldiven attığı imzayla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Ufuk'un transferinin Alanyaspor'dan hocası olan Sergen Yalçın'ın onayı ile yapıldığı belirtildi.