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Yeni Malatyaspor'dan Olcay Şahan ve Zuqui'ye teşekkür

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan’a katkılarından dolayı teşekkür mesajı paylaştı.

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a katkılarından dolayı teşekkür mesajı paylaştı.


Yeni Malatyaspor'da forma giyen Arjantinli 29 yaşındaki Fernando Zuqui ve 34 yaşındaki Olcay Şahan'ın sözleşmesi sona erdi. Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla katkılarından dolayı Olcay Şahan'a ve Zuqui'ye teşekkür ederek futbol kariyerlerinde başarılar diledi.


Yeni Malatyaspor söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Profesyonel futbolcularımız Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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