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Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye

Yeni Malatyaspor, İtalya Serie B ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah’ı transfer etti.

Yeni Malatyaspor, İtalya Serie B ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.


Süper Lig'de ilk yarıyı puan cetvelinde son sırada tamamlayan ve ikinci yarıya takviyelerle girmeyi hedefleyen Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.


Godfred Donsah geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

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