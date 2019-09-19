Yeni Malatyaspor'dan resmi ürün satış mağazası hamlesi

Yeni Malatyaspor'un Malatya şehir merkezinde bulunan resmi ürün satış mağazası yenilenerek daha modern bir hale getirildi. Daha önceki prefabrik yapı kaldırılarak, yerine daha kaliteli ve modern bir görüntüye sahip çelik gövdeli yapı inşa edildi. Kapasitesi büyütülen, görüntüsü değiştirilen mağazanın yarın Sportif Direktör Ali Ravcı ve futbolcuların katılacağı imza töreniyle açılacağı belirtildi.

Kent merkezindeki mağazanın ihtiyaca cevap vermeyecek duruma geldiği için yenileme kararı aldıklarını belirten Btc Turk Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, çalışmalarda sona geldiklerini söyledi.

"Kurumsallaşma ve büyüme adına son dönemlerde önemli bazı adımlar attık"

Kulüp olarak elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını belirten Aziz Yalçınkaya, "Bizler bu kulübün ve Malatya'nın bir parçası olduğumuz için her zaman onur duyduk. Yeni Malatyaspor son yıllardaki genel durumuyla artık Türkiye'nin önemli bir markası haline gelmiştir. Bu anlamda kurumsallaşma ve büyüme adına son dönemlerde önemli bazı adımlar attık. Store mağazalarımızda bu adımlardan sadece birisiydi. Kent merkezimizde bulunan mağazanın artık ihtiyaca cevap vermeyecek duruma geldiğini gördük ve kapasitesini arttırarak yenileme kararı aldık. İnşallah yarın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kulübümüz son yıllarda önemli başarılara imza attı. Bu başarıların tesadüf olmadığını, arkasında büyük bir ekibin ve önemli çalışmaların olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.