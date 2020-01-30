İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a Guilherme tepkisi

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcusu Guilherme Marquez ile izni olmadan transfer görüşmesi yapan Trabzonspor Kulübü’nü, futbolcusunu hukuksuz yollardan ayartmakla suçladı ve konunun FIFA nezdinden takipçisi olunacağını paylaştı.

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcusu Guilherme Marquez ile izni olmadan transfer görüşmesi yapan Trabzonspor Kulübü'nü, futbolcusunu hukuksuz yollardan ayartmakla suçladı ve konunun FIFA nezdinden takipçisi olunacağını paylaştı.


Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibariyle takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki; yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç bir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz" İfadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.