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Yeni Malatyaspor'dan transferde heyecanlandıran isimler

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmaları kapsamında rotasını camiasını heyecanlandıracak isimlere çevirdi.


Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez'i kadrosuna katan Yeni Malatyspor'da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı.


Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.


Bu arada Kolombiya basınında yer alan bir haberde ise Yeni Malatyaspor'un Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra'yı transfer etmek istediğine yer verildi. Malatya temsilcisinin birkaç güne kadar bu transferlerden sonuç çıkarmayı planladığı bildirildi.


Sarı-siyahlı yönetimin hedefinin, Hamza Hamzaoğlu'nun da alınması için onay verdiği 3 isimden 2'sini kadroya katmak olduğu öğrenildi.

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