Yeni Malatyasporlu futbolculara değişen kurallar anlatıldı

Dr. Sürhat Müniroğlu tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.

Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren BTC Turk Yeni Malatyaspor'da yapılan idmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular seminere katıldı. Futbolculara, TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.

Seminerin futbolculara değişen kurallarla ilgili bilgi verme amaçlı olduğunu belirten Sportif Direktör Ali Ravcı, faydalı bir toplantı olduğunu söyledi.