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Yeni Malatyasporlu futbolculara değişen kurallar anlatıldı

BTC Turk Yeni Malatyasporlu futbolculara, TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç.

Dr. Sürhat Müniroğlu tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.


Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren BTC Turk Yeni Malatyaspor'da yapılan idmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular seminere katıldı. Futbolculara, TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.


Seminerin futbolculara değişen kurallarla ilgili bilgi verme amaçlı olduğunu belirten Sportif Direktör Ali Ravcı, faydalı bir toplantı olduğunu söyledi.

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