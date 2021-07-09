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Yeni Malatyasporlu futbolculardan şarkı performansı

Yeni Malatyasporlu futbolcuların şarkı söylediği anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz gün Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Yoğun geçen günün ardından futbolcular ve teknik ekip akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından futbolcular, şarkı söyleyerek zaman geçirdi. Futbolcuların hünerlerini sergilediği anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Futbolcuların şarkı performansları izleyenleri gülümsetirken görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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