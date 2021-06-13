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Yeni Malatyaspor'lu Karim Hafez'in mutlu günü

Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Mısırlı Karim Hafez, Aya Tarek ile dünya evine girdi.

Yeni Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Mısırlı Karim Hafez, Aya Tarek ile dünya evine girdi.


Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Karim Hafez, hayatını Aya Tarek ile birleştirdi. Yeni Malatyaspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftini kutladı. Kulübün söz konusu kutlama paylaşımında, “Futbolcumuz Karim Hafez hayatını Aya Tarek ile birleştirdi. Hafez çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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