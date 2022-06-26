Yeni Malatyaspor'un başkanı Aziz Ayboğa oldu

Yeni Malatyaspor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda Aziz Ayboğa, Yeni Malatyaspor'un başkanı oldu.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulda konuşan eski başkan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'da 8 yılda büyük başarılara imza attıklarını ayrıca çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e tekrar çıkması için birlik ve beraberliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Gevrek, “Ligden düşebilirsin ama sonuçta kalkmasını bilmek lazım. Bunun içinde yapılması gerekenler var. Ben 15 gündür başkan adaylarıyla görüştüm ve kulüple ilgili bütün bilgileri verdim. Bu ligden tekrar çıkmak ve Yeni Malatyaspor'u, şehrin futbolunu yaşatmak istiyorsak birliğe ve beraberliğe ihtiyaç var. Bu birliği, beraberliği sağlamazsak sıkıntılar yaşarız” dedi.

Borç biterse kulübün güçlü olabileceğini ifade eden Gevrek, “Bu borcun bitmesi için takımın yaşaması, mücadele etmesi lazım. Yeni Malatyaspor'un yanında olun, destek verin. Gelin hep beraber destek olalım Yeni Malatyaspor'u ve Malatya futbolunu yaşatalım. Eğer destek çıkılmazsa üzülerek söylüyorum bu işin sonu hüsranla biter. Dilim varmıyor, söylemek istemiyorum ama destek olunmazsa bunlar olacak” şeklinde konuştu.

Kamil Göksu: "Benden kimse 15 gün para istemesin"

Divan kuruluna listesini sunan Kamil Göksu ise, “Ben para taahhüdünde bulunmadım, benim önümü açmanız gerekiyor. Bu kulüpte paraya pula ihtiyaç yok. Benim önümün açılması için sadece 10 gün istiyorum. Kimse benden 10 gün para istemesin. Arkadaşlarımızla birlikte kulübün önünü açacak teknik hazırlık yapacağım. Ama bu şehir bize sahip çıkmazsa, listemizi çeker gideriz. Yarın sabahki ödemeleri benden istemeyin, ben kulübün geleceğini kurtarmak istiyorum. 10 gün dedim ama teknik işler uzayabilir. Benden kimse 15 gün para istemesin” şeklinde konuştu.

Göksu'nun konuşmasının ardından divan, adaylık listesinde değişiklik olacağını ifade ederek, genel kurula bir süre ara verdi.

Divan Başkanı Özgür Karataş, aranın ardından Kamil Göksu'nun adaylıktan çekildiğini içeren dilekçesini kongre salonunda okuyarak, kongrenin sona erdiğini açıkladı.

Adil Gevrek: "Çocuk oyuncağı mı bu?"

Göksu'nun adaylıktan çekilmesinin ardından söz alan kulüp eski başkanı Adil Gevrek, “Dünden beri saat bire kadar konuşuyorum. Bu kulübün neye ihtiyacı olduğunu, ne ihtiyacı olduğunu tek tek anlattım sizlere. Bu çocuk oyuncağı mı? Nereye ne kadar para ihtiyacı olduğunu siz ödersiniz. Ödemezsiniz ben sadece bu kulübün menfaati için yapılacak, edilecek şeyleri sizlere anlattım. Şimdi diyorsunuz ki ‘15 gün kümse bizden para istemesin' O zaman siz ne diye bu yola çıktınız. Çocuk oyuncağı mı bu? Şimdi sizler çıkıp son dakikada öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki bu kulüp daha ölmedi ya. Öldürmeye de siz gelmişsiniz” dedi.

Yeni bir liste hazırlanacağı bildirilmesi üzerine kongreye bir süre daha ara verildi. Adaylıktan çekilen Kamil Göksu salondan ayrılırken, Aziz Ayboğa başkanlığında yeni bir liste divana sunuldu.

Mehmet Coşer Gömüç: "Aziz başkanla Yeni Malatyaspor daha iyi olacak"

Aziz Ayboğa'nın adına konuşma yapan Mehmet Coşer Gömüç, “ Aziz başkanımız daha önce aday olacağını bizlerle paylaşmıştı. Kamil Göksu çıkınca kendisi geri çekilmek durumunda kaldı. Bugün kendisi de burada olacaktı ama uçakta yer bulamadığı için gelemedi. Aziz Başkanla Yeni Malatyaspor'un daha iyi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.