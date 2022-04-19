Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Malatyaspor'un, ligdeki galibiyet ve gol hasreti 5 maça çıktı.

Süper Ligin 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Ligdeki kazanamama serisini devam eden Malatya temsilcisi, son 5 maçta da rakip kaleye gol atamadı.

Ligde 20 puanla son sırada yer alan Doğu Anadolu ekibi, Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu.

Kalan maçlarını kazanmak isteyen Yeni Malatyaspor, hem taraftarlarına moral vermek hem de Süper Lig'e galibiyetlerle veda etmek istiyor.