Yeni Malatyaspor'un genç yeteneği Burak Efe dikkat çekiyor

Yeni Malatyaspor'un alt yapısında yetişen 16 yaşındaki Burak Efe, Bolu kampında ortaya koyduğu performansla takımın sivrilen isimlerinden olmayı başardı. Sol ayağını büyük bir ustalıkla kullanan genç yetenek, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında göreve yapıyor.

Burak Efe, Yeni Malatyaspor'un Bolu Abant kampında daha şimdiden, 'kim bu çocuk' dedirtmeye başarırken, Ali Ravcı'nın takımın yeni teknik sorumlusu Hamza Hamzaoğlu'na Efe ile ilgili olumlu rapor sunacağı belirtildi.

Kamptaki çalışkanlığı ve istekli haliyle dikkatleri üzerine çeken Burak Efe, hocalarının yoğun çalışma programına harfiyen uyuyor. Malatyaspor U16'da 10 numara pozisyonunda forma giyen başarılı futbolcu, kampta 17. yaşını kutladı.