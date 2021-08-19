Yeni Malatyaspor'un kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunuyor

Sezonun ilk maçında Trabzonspor karşısında farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz gün defans hattını Sadık Çiftpınar ile güçlendirmişti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceği kuralıysa Doğu Anadolu ekibini yabancı uyruklu genç futbolculara yönlendirdi. Sarı-siyahlı ekibin kadrosunda 11 yabancı uyruklu futbolcu bulunuyor.