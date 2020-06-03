İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'un, Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig’de kalan 8 haftanın ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar çift antrenman temposuyla devam ediyor.

Süper Lig'de kalan 8 haftanın ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar çift antrenman temposuyla devam ediyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana karantina süreçleri devam eden kaleci Farnolle ve Karim Hafez katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışma devam etti. Hikmet Karaman'ın Kasımpaşa kadrosunu yavaş yavaş netleştirmeye çalıştığı taktik çalışmada futbolcuların hırslı oluşları teknik heyeti memnun etti.


Sarı kırmızılıların çift antrenman temposuna 1 hafta daha devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.