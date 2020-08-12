Yeni Malatyaspor'un Lukoki'den beklentisi büyük

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Kongolu sağ kanat oyuncusu Jody Lukoki'den beklentisi büyük.

Sarı-siyahlı takımın yeni sezon öncesi ilk transferi olma özelliğini taşıyan Lukoki, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle kendisine inananları mahcup etmeyeceğinin mesajını veriyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki ayağını kullanmasının yanında süratiyle de dikkat çekiyor.

En son Bulgaristan'ın Ludogorets takımında forma giyen Lukoki'nin transferiyle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, adından söz ettirecek bir futbolcu transfer ettiklerini vurguladı.

Gevrek, “Bu sezon kadromuza kattığımız Lukoki her şeyiyle muazzam bir futbolcu. Öyle tahmin ediyorum bu sezon adından sıkça söz ettirecek. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.