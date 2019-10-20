Yeni Malatyaspor'un mutlu günü

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, Dilara Aslım ile dünyaevine girdi. Başkan Adil Gevrek'in çiftin şahitliğini yaptığı nikah töreninde sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu formayı Burak ve Dilara çiftine hediye etti.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, törende yaptığı açıklamada, "5 yıldır birlikte çalıştığımız yönetim kurulu üyemiz Burak Çakır kardeşimin kıymetli eşi Dilara Çakır ile bugün düzenlenen nikah merasimine şahitlik ettik. Yönetim Kurulumuz ile birlikte üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu yeni sezon formamızı hediye ettik. Genel Sekreterimiz Burak Çakır ve kıymetli eşi Dilara Çakır'ı tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dilerim" diye konuştu.