Yeni Malatyaspor'un toplam borcu 318 milyon TL

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün net borcunun 318 milyon TL olduğu açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 2021-2022 mali genel kurul toplantısı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, toplantıda mali durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, takım düştüğü için üzgün olduğunu ve kulüp başkanı olarak üzerine düşen sorumluğu alabileceğini ifade ederek, “Çok üzgünüm, çok üzgünüz, taraftarlarımızın hepsinden özür diliyorum. Bu kulübün başkanıysam sorumlusu benim, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Sizin desteklerinizle geldim. Siz alkışladınız, takım şampiyon olurken de yanımda oldunuz, takım düşerken de.. Ben bu sorumluluğa sahip çıkmayacak bir kişi değilim. Takım şampiyon olurken de UEFA'ya giderken de asla ben demedim. Ben yaptım kelimesini kullanmadım. Taraftarımızla, camiamızla hep beraber birlikte başardık” dedi.

Yeni Malatyaspor'un menfaati için bedel ödediklerini ve her zaman siyasilerin karşısında durduklarını belirten Gevrek, “Bana kızıyorlar, küsüyorlar sanki benim şahsi meselemmiş gibi, benim şahsi kimseyle bir işim yok. Eğer ben nefsimi düşünseydim, hiçbir milletvekiliyle, hiçbir siyasetçiyle kötü olmazdım. Ben bedel ödeyeceğimi bile bile Malatyaspor'un menfaati için her zaman karşılarında durdum. Bugün de duracağım. Çünkü iyi günde vardınız ama kötü günde yoksunuz. Bugün takım düşmüş, neredesiniz? Gelin burada hesabı sorun. Takım düşebilir, düştüğü gibi de çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un toplam borcu hakkında bilgi veren Başka Gevrek, “Bugün Yeni Malatyaspor'un 318 milyon küsur borcu var. Ciddi bir borç. Bunların hepsinin çalışmasını yaptık. Elimizde olan varlıklarla, genç oyuncularla bu borç 10 milyon Euro'ya kapanır. Biz Malatya olarak 10 milyon Euro'yu bir araya gelip kapatırız. O sözü ben veriyorum. Borç, yaklaşık yüzde 95 tahmini borçtu. Çünkü orada 31 Mayıs sonuna kadar maç başları vardı, başka şeyler vardı. Onlarla beraber bu borç 318 milyon TL. Sadece o üç ay içerisindeki kur farkımız 33 milyon TL” diye konuştu.

Öte yandan mali kongrenin ardından seçimli genel kurul kararı da alındı. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Adil Gevrek'in, tekrar aday olup olmayacağı bilinmezken, kulübün olağan seçim genel kurulu, 19 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Haziran Pazar günü yine aynı saatte Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak.