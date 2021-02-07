Yeni Malatyspor'da hedef Trabzonspor karşısında 3 puan almak

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, yarın 19.00'da başlayacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe karşısında aldığı 1 puanla 29 puana yükselen Yeni Malatyaspor, 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nurettin Soykan Tesislerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Bu arada antrenman sonrası bugün 23 yaşına basan Kosovalı Jetmir Topalli için sürpriz doğum günü düzenlendi. Hazırlanan doğum günü pastasını kesen Topalli, arkadaşlarına teşekkür ederken, bazı futbolcuların pastayı Topalli'nin yüzüne sürmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.