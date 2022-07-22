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Yeni sağlık müdürü Erhan Berk'ten ilçelere denetim

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr.

Öğretim Üyesi Erhan Berk, göreve başladıktan sonra ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını denetlemeye başladı.


Malatya İl Sağlık Müdürü olarak atandıktan sonra hac farizasını yerine getiren Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, hac dönüşü ilçe sağlık kuruluşlarını denetlemeye başladı. Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, ilk olarak Arapgir ilçesi ziyareti çerçevesinde Arapgir Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Berk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Berk, Arapgir ilçesi ziyareti çerçevesinde Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Bahadır Samur ve hastane yöneticileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Berk, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantının ardından, yapımında sona yaklaşılan Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi Ek Bina ve Teknik Merkezi inşaat alanını inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Berk'in, diğer ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını da denetleyeceği kaydedildi.

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