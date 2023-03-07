Yeni yapılan Yemek fabrikasında günlük 100 bin kişilik yemek üretiliyor

Malatya'da yapımı tamamlanan ve hizmete başlayan Ekmek ve Yemek Fabrikasında inceleme yapan Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fabrikasında günlük 100 bin kişilik yemek ve 250 bin adet ekmek üretildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan Ekmek ve Yemek Fabrikası hizmete başladı. Ekmek ve Yemek Fabrikasında Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, günlük 100 bin civarında yemek ile ihtiyaca göre 250 bin ekmeğin üretilerek depremzede vatandaşlara dağıtıldığı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde 332 noktada yemek dağıtımı yaptığını ifade eden Başkan Gürkan, “Depremin ilk gününden bu yana tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber depremin yaralarını sarmak için büyük gayret gösteriyoruz. Depremle beraber en büyük ihtiyaçlardan birisi de yeme içmeydi. Sağ olsun milletimiz ve devletimiz zor günlerimizde yanımızda oldu ve tüm imkânlarını depremden etkilenen illere seferber etti. Tabii bizim hali hazırda belediyemiz tarafından yapılan Ekmek ve Yemek Fabrikamız vardı. Sadece birkaç eksiklikler vardı. Depremden hemen sonra bu eksiklikler ivedilikle giderilerek, Ekmek ve Yemek Fabrikamızı hizmete açtık. Kızılay'ımızla birlikte burada depremzede vatandaşlarımız için günlük yemek üretimi yapmaya başladık. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip olan tesisimizde günlük olarak 100 bin civarında yemek üretimi yapılıyor. Ayrıca fabrikamızda günlük 3 öğün yemek çıkıyor ve bu yemekler 332 noktaya dağıtılıyor. Tesisimizde kullanılan son teknoloji sayesinde yemekler steril bir ortamda yapılıyor. Malatya'mız Allah'ın izniyle bu günleri atlatarak, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak. Tabii bu da ancak milli, birlik ve beraberlikle aşılacak bir durumdur. Allah devletimizi ve milletimizi böylesine zor bir felaketten korusun. İnşallah devlet, millet el ele vererek yaralarımızı saracağız” dedi.