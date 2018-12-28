Yeni yıl öncesi ücretsiz çam fidanı dağıtıldı

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle kesilen çam ağaçlarına dikkat çekilmesi adına Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “Yeni yılda ağaç kesme, fidan dik' kampanyası düzenlendi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından halka ücretsiz olarak 2019 adet çam ağacı dağıtıldı. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü yardımcısı Cengiz Mamur, Orman İşletme Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek “Bu yılda ‘fidan dik orman olsun, yaşanacak vatanın' olsun temasıyla başlatmış olduk fidan dikim törenini. Buradaki amacımız insanlarımızın fidan dikimi konusunda bilgilendirmek, ağaçlarımızı kesmek yerine, bizim kültürümüze daha yakın olan fidan dikmek amacıyla bu çalışmayı yapmaktayız. Burada herkese yeni yıl hediyesi olarak çam ağacı vermek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.