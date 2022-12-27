Yeni yıl öncesinde sahte içki imalathanelerine şok baskın

Operasyonlarda 3 bin 978 litre sahte alkol ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yeni yıl öncesi sahte alkol denetimlerini sürdürüyor. İl jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; yaklaşan yılbaşını fırsata çevirerek, vatandaşlara sahte içki satma hazırlığının yapıldığı belirlenen Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 bin 360 litre femente alkol ile 438 sahte rakı ele geçirildi.

Sekiz kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.