Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı belli oldu

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'nin Malatya il başkanlığına iş adamı Bilal Yıldırım atandı.

Atamayla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Bilal Yıldırım, “Milli Görüş davasının Kurucu lideri Erbakan Hocamızın kıymetli mahdumu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı sayın Dr. Fatih Erbakan beyin nezdinde kurucular kurulunun yüksek tensipleriyle Malatya İl Başkanlığı görevini ekibimizle birlikte yüklenmiş bulunmaktayız” dedi.

Yıldırım, “Rızayı ilahi doğrultusunda ilkeli siyaset geleneğini tevarüs edinen Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye siyasetine yeni bir soluk olmasını temenni ederim. Rabbimden bu aziz millete ve ümmete hayırlı hizmetlerimizi nasip etmesini dualarınız ve desteklerinizle temenni ederim” ifadelerine yer verdi.