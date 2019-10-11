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Yenikapı'daki Malatya Tanıtım Günleri'nde Yeni Malatyaspor yoğun ilgi

İstanbul Yenikapı’da devam eden 3.

İstanbul Yenikapı'da devam eden 3. Malatya Tanıtım Günleri'nde Malatyalılar Yeni Malatyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı standa yoğun ilgi gösteriyor.


Yenikapı etkinlik alanında yapılan tanıtım günlerine ilk günden itibaren en fazla ilgiyi Yeni Malatyaspor standı görüyor. Tanıtım günlerine İstanbul ve çevre illerdeki Malatyalıların Yeni Malatyaspor ile buluşması amaçlanırken, forma satışlarından da önemli bir gelirin beklendiği ifade edildi. Standı ziyaret eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve sarı-kırmızılı yöneticiler, gelen ziyaretçilerle sohbet etti. Başkan Gevrek burada yaptığı açıklamada, Malatyalıların memleketlerine olan bağlılıklarını hiçbir zaman koparmadıklarını kaydederek, gelenlere teşekkür etti.


Gevrek ve yöneticiler daha sonra Yeni Malatyaspor standını ziyaret edenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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